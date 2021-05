Vaccini, da stasera via alle prenotazioni online dai 45 anni

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato anche che da venerdì 28 maggio partiranno le prenotazioni per la fascia di età 40-44

Dalle ore 23 di stasera, venerdì 21 maggio, partiranno le prenotazioni per i liguri nella fascia di età 45-59 anni per cui da lunedì saranno attivi anche gli altri canali di prenotazione

«Inoltre da lunedì 24 maggio sempre attraverso il portale dedicato partirà anche la linea di prenotazione parallela su base esclusivamente volontaria per la vaccinazione con Astrazeneca rivolta a tutti gli over18 – ha detto ieri sera il presidente della Regione Giovanni Toti -. In altre parole tra venerdì 21 e venerdì 28 avvieremo le prenotazioni per i 40enni, a cui verrà dato un appuntamento per le linee di prodotto raccomandate da Aifa, ovvero Pfizer o Moderna. Da lunedì 24, invece, tutti i liguri con più di 18 anni che non siano ancora vaccinati e non vogliano aspettare il loro turno per fasce di età per la vaccinazione con Pfizer o Moderna potranno prenotare la vaccinazione su base volontaria con Astrazeneca oppure Johnson, se arriveranno nuove forniture. Riteniamo che questo possa accorciare i tempi di attesa».

Mi piace: Mi piace Caricamento...