Fermata ubriaca, esce dalla Questura e fa pipì per strada

Sanzionata dalla Polizia di Stato per ubriachezza manifesta e atti contrari alla pubblica decenza. Per lei anche un ordine di allontanamento dalle zone dove ha arrecato molestie

Ieri la volante Cornigliano ha fermato la prima volta la donna alle 14:15 vicino al negozio di un venditore di kebab in piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena, perché la 33enne romena, completamente sbronza, molestava i clienti. I poliziotti sono dovuti intervenire tre quarti d’ora dopo perché la straniera importunava le persone alla fermata del bus e al posteggio dei taxi in via Buranello. Portata in questura per l’identificazione, la 33enne, appena uscita con la sanzione e l’ordine di allontanamento per 48 ore dalle zone doveva aveva “colpito”, appena uscita ha deciso di calarsi i pantaloni e di urinare per strada imbrattando il marciapiede e un muro del palazzo della Polizia. È stata sanzionata anche per atti contrari alla pubblica decenza.

