Torna anche a Genova la sfilata dei Distinti Gentiluomini che quest’anno celebra il 10° anniversario

Distinguished Gentleman’s Ride, si sfilerà nel rispetto delle norme sanitarie: la solidarietà non si ferma. Appuntamento domenica 23 maggio alle 10,00 in piazza della Vittoria, partenza alle 10,30. Link ai video delle precedenti edizioni

Genova 19 maggio 2021. Torna con qualche mese di anticipo la più famosa sfilata motociclistica a scopo benefico: il Distinguished Gentleman’s Ride che quest’anno si svolgerà domenica 23 maggio contemporaneamente, come da tradizione, in tutto il mondo.

Quest’anno si celebrano i dieci anni dell’evento che ha come obiettivo sostenere la ricerca scientifica per combattere il cancro alla prostata e nel corso degli anni ha raccolto, a livello globale 27.450.000 dollari, grazie alla generosità di oltre 300.000 motociclisti.

Ma l’evento è contraddistinto oltre che dalla generosità anche per l’eleganza del suoi partecipanti: consigliato l’abito elegante, possibilmente vintage e per i gentiluomini baffi e barbe (anche finti). Il look si ispira agli anni Cinquanta e Sessanta così come le moto, per partecipare è necessario infatti possedere una moto classica o classica moderna (café racer, scrambler, bobber, custom), vespe o lambrette.

In Italia le città che prendono parte all’evento sono 55, da Ancona a Bolzano, da Firenze a Genova. «La nostra città partecipa dal 2014 e negli anni abbiamo raccolto oltre 20,000 euro – dichiara Giorgio Bana di Café Racer Genova, il gruppo motociclistico che organizza l’evento in città – un bel risultato anche se il Covid ha reso l’organizzazione più complessa e non ci permetterà di fare la consueta festa finale. Ad ogni modo siamo ottimisti, ad oggi sono stati raccolti quasi mille euro e Genova è sempre stata una città generosa».

Come si svolgerà l’evento: in considerazione dell’emergenza sanitaria, nemmeno quest’anno si potrà seguire il format originario di The Distinguished Gentleman’s Ride. Come da normative sanitarie, durante tutto l’evento, verranno rispettate le distanze di sicurezza e verranno indossate le mascherine, la partenza è prevista alle 10.30 e il percorso è consultabile sul sito una volta completata l’iscrizione.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.gentlemansride.com. donare e scegliere Genoa Ride.

Cosa è il Distinguished Gentleman’s Ride: In tutto il mondo sono oltre 90 i paesi che parteciperanno all’evento, dall’Albania al Venezuela, dalle Filippine all’Uruguay, fino a Sydney in Australia dove nel 2012 venne ideata l’iniziativa per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata. Tutti i continenti sono rappresentati per un totale di 90mila motociclisti che sfoggeranno i loro abiti migliori, possibilmente in stile vintage con barbe e baffi impomatati in sella a motociclette da sogno.

Mark Hawwa, Fondatore e Direttore di The Distinguished Gentleman’s Ride: «Difficile credere a dove siamo arrivati in soli 10 anni, ripensando al piccolo gruppo di eleganti uomini e donne che montando in sella alle proprie moto classiche hanno dato vita alla prima Distinguished Gentleman’s Ride. Abbiamo stabilito connessioni preziose e incontrato persone meravigliose in questi anni: e questo certamente si può dire per Triumph Motorcycles. Siamo insieme dal 2014, e sono orgoglioso di constatare quanti appassionati ci hanno seguito a livello globale, indossando i propri abiti migliori e contribuendo alla raccolta fondi tramite una semplice cavalcata in moto. L’obiettivo è superare la somma complessiva di 30 milioni di dollari, tramite un grande evento globale che dimostri la nostra passione ma anche l’assoluto senso di responsabilità nel far fronte alle restrizioni anti-COVID che troveremo nei vari Paesi del mondo. Lo faremo tutti insieme».

Per celebrare il 10° anniversario Triumph Motorcycles – sponsor storico dell’evento – darà in premio una speciale Triumph Thruxton RS “one off” al vincitore del Gentlefolk Competition 2021.

I video sono stati realizzati da Ugo Roffi.

