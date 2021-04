Casello di Genova Ovest bloccato per veicolo in avaria, code in A12 per incidente

27 Aprile 2021

27 Aprile 2021 viabilità Il problema rischia di avere anche pesanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Si stanno già verificando rallentamenti nella zona di accesso all’autostrada da via Dino Col/via Cantore: code in direzione della A10. Incidente in A12 e coda di rimozione per l’operazione di rimozione dei veicoli Sulla a 7 di verifica anche una coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori. Sulla A26, invece, coda di 1 km tra Ovada e Masone per lavori e rallentamenti tra bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per ripristino incidente. Condividi: E-mail

Stampa



WhatsApp

Telegram

Tweet



Mi piace: Mi piace Caricamento... Correlati