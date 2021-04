Imbrattano piazza Guicciardini di vernice, tifosi denunciati dai CC

La notte scorsa, in piazza Guicciardini, alcuni giovani sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre imbrattavano con vernice dei colori della propria squadra del cuore (la Sampdoria), il cordolo e la scalinata tra le limitrofe via Robino e via Ameglio.

È intervenuta la pattuglia della Stazione Carabinieri di Marassi.

Mentre alcuni dei ragazzi si davano alla fuga, due giovani venivano fermati. Identificati un 23 enne gravato da pregiudizi di polizia e il complice 20enne, entrambi genovesi. Al termine degli accertamenti, sono stati deferiti in stato di libertà per “concorso in deturpamento e imbrattamenti di cose altrui”. Indagini in corso per identificare i fuggitivi.

Foto di Alessandro Boy dal gruppo Facebook di Marassi – “Sei di Marassi se…”

