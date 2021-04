I Carabinieri hanno denunciato i responsabili, due uomini di 25 e 42 anni

Due triestini di 25 e 42 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per “truffa e frode informatica”, dai Carabinieri di Castelletto. I due avevano visto su un sito internet dei mobili, messi in vendita da una 60 enne genovese, la quale, mediante artifizi e raggiri, è stata indotta in errore accreditando su carte prepagate dei due uomini la somma di oltre 1000 euro.

