Assembramento, interviene la Polizia locale: un minore denunciato per spaccio

Un altro minore è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. È successo nel parco della Nora

Ieri sera, alle 20, a seguito di segnalazioni di cittadini della zona del Centro Ovest, tre pattuglie del servizio serale della Polizia locale sono intervenute per un assembramento di giovani nel Parco della Nora, a cui si accede da via Baden Powell. Sul posto sono stati identificati alcuni ragazzi tra i quali due, di minore età, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente. Sono stati accompagnati presso gli uffici della Polizia locale in piazza Ortiz per l’identificazione. Informati e convocati i genitori. Uno dei minorenni è stato denunciato per spaccio, mentre l’altro, in possesso di più modica quantità di stupefacente, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.

