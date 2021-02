Caligo, una nave suona incessantemente la sirena e tiene sveglio il levante cittadino

Un suono breve, uno prolungato e uno breve. Nel linguaggio marittimo significa «nave all’ancora segnala la propria posizione a nave che si avvicina con rischio di collisione». L’unico rischio, al momento, è quello che migliaia di genovesi insonni e sprovvisti di tappi per le orecchie tirino un accidente al comandante

Ha gettato le ancore proprio davanti a Quarto la portacointainer Ningbo Express della Hapag Lloyd, proveniente dal porto di Fos (Marsiglia). Probabilmente è la nave che doveva attraccare alle 22, ma le condizioni di visibilità non le consentono di imboccare con sicurezza l’ingresso del porto (l’ingresso nel porto di Genova non è nemmeno di quelli semplici).

Al momento la nave emette a intervalli regolari un suono breve, uno prolungato e uno breve. Ripetutamente, per segnalare la propria posizione ed evitare possibili collisioni. Non sarà una bella notte per molti genovesi. Il suono si sente persino nei quartieri collinari del centro.

