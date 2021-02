Sicurezza stradale e legalità in crisi, serva una moratoria della caccia al voto da parte della politica

Intanto, ieri sera, s’è verificato l’ennesimo incidente grave: il 17enne investito è stato ricoverato al San Martino in terapia intensiva neurochirurgica. La prognosi è riservata. Ha riportato un trauma cranico con piccola emorragia cerebrale

Nella sera di martedì tra le 21 e le 22.30 (quindi in un’ora e mezza) ci sono stati 11 incidenti di cui uno con fuga del responsabile e 2 investimenti di pedone. Ieri, mercoledì, il drammatico incidente che ha coinvolto un 17enne, giocatore della Voltrese Vultur, che stava attraversando la strada dopo l’allenamento ed è stato travolto dal rider di una pizzeria.

Nel 2020 sono stati 17 gli incidenti mortali a Genova, con l’esclusione dei decessi alla guida per malore e di quelli che, finiti in terapia intensiva, sono morti dopo 30 giorni. Una mattanza continua che pare non poter essere fermata. Il dato è in lieve calo numerico rispetto al 2019 (quando furono 19) e questo per le restrizioni Covid. Lo smart working, il divieto di uscire di sera, il periodo di lockdown totale e quelli in cui entrano in vigore restrizioni varie hanno diminuito il traffico extralavorativo, ma non ha inciso granché sugli incidenti mortali e su quelli gravissimi.

In Prefettura si è riunito recentemente l’Osservatorio per la sicurezza stradale a cui partecipano Polizia locale, Polizia Stradale, uffici comunali della Mobilità. La proposta degli uffici comunali è quella di vietare il posteggio a spina di pesce da cui si debba uscire in retromarcia dove ci sono le piste ciclabili. Sarà obbligatorio entrare in retromarcia. Pare che si partirà presto in via Malta.



Le ragioni sono più di una e tra queste c’è purtroppo il senso di impunità degli automobilisti e motociclisti genovesi. Le sanzioni, i ritiri patente e veicolo per guida in stato di ebbrezza sono una quantità incredibile. Non sono rare le sanzioni per velocità pari o superiori a 150 chilometri l’ora in città, su strade come corso Europa, strada Guido Rossa e via della Superba.

Però se vengono installati gli autovelox “il popolo” si lamenta, nonostante che l’introduzione del Celeritas (una marca di “tutor”) abbia abbattuto fortemente gli incidenti gravi e, in questi anni, quasi azzerato i decessi.

Se vengono installati i semafori rilevatori di infrazioni il popolo si rivolta. Tra l’altro, anche il ministero dei Trasporti ha confermato l’omologazione (e, quindi, la validità) dei semafori genovesi per le sanzioni relativa all’errata canalizzazione.



“La gente” si lamenta per le sanzioni al codice della strada, entrano in campo lobby e sindacati, parte la shitstorm sui social per le sanzioni relative anche al mancato rispetto delle norme anti contagio (il mancato uso della mascherina e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza). E la politica si piega, si inginocchia a chi grida più forte a danno della più numerosa popolazione che rispetta le regole. Anche alcuni politici urlano (non solo) sui social la loro condanna alle sanzioni.

Purtroppo, ci sono svariati esponenti politici che per raccattare quattro voti sono disposti a mostrarsi scandalizzati e a far partire la lapidazione alla Polizia locale perché ha sanzionato, a tirare la croce sul “vigile”. E questo accade a destra e a sinistra. Che la politica della sicurezza stradale sia stata ampiamente ignorata in passato è cosa evidente. Sempre per non urtare la sensibilità dei “cittadini” sono state permesse doppie file e, con un Corpo ridotto al lumicino, ridotte le sanzioni. Ora il corpo si è rinforzato grazie alle assunzioni e all’acquisto di strumenti, ma come si mettono in campo i controlli parte la pressione dei partiti che amplificano palesemente o sotto traccia. Tutti, perché dire no alle sanzioni porta voti e un bell’intervento in consiglio comunale contro le multe porta consensi e il pressing per annullarle anche.



C’è poi il capitolo pubblici esercizi che hanno commesso un illecito non rispettando una regola di salute pubblica decisa per limitare il contagio Covid in espansione: la chiusura da domenica dei locali in zona arancione. Si può certamente discutere sull’opportunità di chiudere senza preavviso, ma quella è un’altra partita. Tra chi ha aperto c’è chi si pensa in salvo, ma non è detto che sia così: domenica sono state documentate tutte le aperture e le sanzioni arriveranno (forse) in seconda battuta. Certamente, in questo modo non si potranno sanzionare i clienti, che la faranno sicuramente franca. Certo, se la facesse franca anche Ivano Ricchebono, chef stellato di “The Cook” (che domenica non è stato sanzionato, ma potrebbe essere tra coloro che sono stati attenzionati), che ha rilasciato fiumi di interviste incitando i colleghi alla ribellione, sarebbe la prova provata che in questa città la legalità è ormai una chimera. Oggi lui parla della sua ribellione e del mancato rispetto del decreto su Rai1. Alcuni suoi colleghi, che domenica sono stati sanzionati direttamente insieme ai loro clienti, mugugnano: <Lui ci ha incitato alla rivolta, noi siamo stati multati e lui si è fatto pubblicità gratis>. Come si è detto, non è scontato che la sanzione arrivi. Vedremo come andrà a finire questa storia.

Ieri il sindaco Marco Bucci ha detto che nel giorno precedente (quindi martedì) sono state sanzionate altre 4 attività economiche per il mancato rispetto delle norme Covid. Non c’è più freno alla mancata osservanza delle regole da parte di cittadini e imprese: ormai è passata l’idea che trasgredire impunemente le leggi “si può” e il più delle volte la si fa franca. Così si posteggia sulle alture dove non passano più i mezzi di ambulanza e pompieri (col rischio di decessi causati dalle auto piazzate comode, vicino a casa, da alcuni). Così si gira senza mascherina o con la mascherina abbassata salvo poi gridare al sopruso se si prende la sanzione.

Tutto va nella direzione di non infastidire il gruppo di quelli che gridano più forte. Ma così ci rimette la legalità, ci rimette l’impresa che è regolare e si aspetta che anche le altre lo siano (è anche una questione di concorrenza, in questo caso), ci rimette chi perde la vita o viene gravemente ferito e rimane disabile, magari già in giovane età.



È necessaria una moratoria sul comportamento né etico né morale della politica che tende a “coprire” chi non rispetta le leggi, dal Codice della strada a salire, di fatto compromettendo il lavoro delle forze di Polizia e della Polizia locale. Questa moratoria sarà possibile solo se tutta la politica, tutti i partiti (maggioranza e opposizione), la smetteranno insieme di giocare ad arraffare voti e preferenze, finalmente orientandosi solo a ciò che è giusto e, soprattutto, legale.

