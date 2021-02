Denunciati i Bonnie e Clyde dei supermercati

43 anni lui, 31 lei, pluripregiudicati per reati simili, riconosciuti grazie alle immagini delle telecamere

Ieri sera, i poliziotti del Commissariato San Fruttuoso hanno denunciato per rapina impropria, in concorso tra loro, un 43enne e una 31enne conviventi, entrambi italiani pluripregiudicati per analoghi reati.

Gli operatori, mentre transitavano a bordo dell’auto di servizio, li hanno notati riconoscendoli come gli autori di una rapina perpetrata lo scorso 12 febbraio in un supermercato di via Archimede. Erano stati gli stessi agenti delle volanti, intervenuti allora, a estrapolare le immagini del circuito di videosorveglianza che avevano immortalato i due mentre occultavano la merce rubata sotto i vestiti e, dopo essere stati sorpresi, minacciavano di morte un dipendente asserendo di avere, nascosta sotto gli abiti, una pistola e si allontanavano facendo perdere le proprie tracce. La coppia, vestita con gli stessi abiti indossati il giorno della rapina, è stata riconosciuta senza dubbio dagli operatori e accompagnata in Questura per l’identificazione e la successiva segnalazione all’A.G.

