Via Ferri chiusa per lavori, ecco come cambia il percorso dei bus

Chiusura di via Ferri, variazioni temporanee di percorso delle linee bus da martedì 2 febbraio

Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Ferri per lavori stradali, da inizio servizio di martedì 2 febbraio e fino al termine degli interventi, le linee 53, 63, 63/ 653, 663, e la navetta scolastica SC10 (Pallavicini – Borzoli – Sestri) modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 53 e 653

Direzione Rivarolo: i bus, giunti al termine di via Borzoli, svolteranno a destra in corso Perrone dove effettueranno fermata di fine corsa (fermata Perrone 1 codice n. 1082). Il collegamento con piazza Pallavicini sarà garantito da una navetta bus in partenza dalla rotatoria di via Ferri.

Direzione Sestri: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di corso Perrone (in corrispondenza della fermata Perrone 7 codice n. 1039) svolteranno per via Borzoli dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 63, 63/ e 663

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti al termine di via Bianchi, proseguiranno per ponte Romero, via Perlasca, via al Ponte Polcevera, via Ferri dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti alla rotatoria di via Ferri (intersezione con ponte Polcevera), transiteranno per il vecchio ponte sul Polcevera quindi proseguiranno per via 30 giugno 1960, via Bianchi, via Perini, rotatoria Perrone, via Perini dove riprenderanno regolare percorso.

Navetta scolastica SC10

I bus effettueranno il seguente percorso:

Direzione Sestri: piazza Pallavicini, via al ponte Polcevera, rotatoria Ferri, vecchio ponte Polcevera, via 30 giugno 1960, via Perini, corso Perrone, via Borzoli, via Giotto, via Hermada, via Puccini, via Travi.

Direzione piazza Pallavicini: via Travi, via Menotti, via Manara, via Giotto, via Borzoli, corso Perrone, via Perini, ponte Romero, via Perlasca, via al ponte Polcevera, piazza Pallavicini.

Contestualmente alla chiusura di via Ferri, sarà in servizio la navetta PR che collega corso Perrone con via Bianchi (Campi). Il collegamento sarà attivo tutti i giorni, nelle fasce orarie 6.00-9.00,12.00-15.00 e 17.00-20.00, fino a cessate esigenze.

