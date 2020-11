La latteria diventa birreria. I CC trovano clienti all’interno e la chiudono

Quattro gli avventori con la birra in mano. La chiusura durerà cinque giorni. È successo a San Fruttuoso

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di San Fruttuoso, nell’ambito di specifici servizi finalizzati a verificare e far rispettare le misure governative di contenimento in merito all’esigenza del “covid 19”, durante dei controlli ad alcuni esercizi pubblici, hanno contestato ad un 44 enne, proprietario di una latteria sita nella zona, la sanzione amministrativa di 400 euro. I militari hanno trovato dentro l’esercizio 4 avventori intenti a consumare delle bevande, pertanto, anche quest’ultimi sono stati sanzionati amministrativamente. Quindi, l’esercizio, come previsto, rimarrà chiuso per 5 giorni, in attesa dei provvedimenti della Prefettura.

