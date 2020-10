Dovrebbe stare ai domiciliari, ma va a rubare nelle auto. Arrestato dai CC

L’uomo aveva con sé anche un telefono rubato la mattina stessa in un negozio di via XII Ottobre

Ieri pomeriggio, la pattuglia della Stazione Carabinieri di San Teodoro e Scali, in prossimità di via Bruno Buozzi, ha notato una persona che tentava di introdursi all’interno di un veicolo regolarmente parcheggiato. Bloccato ed identificato in P.G.P di 50 anni, gravato da pregiudizi di polizia, dagli accertamenti, è risultato attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Perquisito è stato trovato in possesso di telefono datalogic, risultato rubato nella mattinata ai magazzinieri di un esercizio commerciale sito in largo XII Ottobre. Il 50 enne è stato arrestato per “tentato furto, evasione e ricettazione”. In mattinata sarà processato con rito direttissimo. Refurtiva recuperata e restituita all’avente diritto.

