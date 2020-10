778 positivi (573 a Genova), il 36% dei nuovi testati. 7 morti

57 ricoverati in più, una altra persona in meno in rianimazione. 2.186 i tamponi a nuovo testati. L’incidenza sale ancora: 35,59%. In totale i tamponi sono stati 5.096, sono quindi 2.910 i test per individuare la negatività di positivi già accertati in passato.



Ecco come sono suddivisi i positivi per zona.

ASL 1: 75

51 contatti caso confermato

24 attività screening

ASL 2: 71

37 contatto caso confermato

33 Attività screening

1 settore sociosanitario

ASL 3: 573

213 contatto caso confermato

327 attività screening

32 settore sociosanitario

1 rientro estero

ASL 4: 15

7 contatto caso confermato

8 attività screening

ASL 5: 44

20 contatto caso confermato

24 attività screening







