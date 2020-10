Il punto alle 9:30, 188 al pronto soccorso di cui 26 in codice rosso

In città si torna a sentire costantemente il suono delle sirene delle ambulanze. Ecco la situazione nei reparti di emergenza degli ospedali

Al San Martino ci sono 97 persone in visita o in attesa di cui 15 in codice rosso.

Al Galliera ci sono 56 persone in visita o in attesa di cui 9 in codice rosso.

Al Villa Scassi ci sono 30 persone in visita o in attesa di cui 2 in codice rosso.

Al Padre Antero Micone ci sono 4 persone in visita o in attesa, nessuno in codice rosso.

All’Evangelico di Voltri c’è una sola persona in codice giallo in visita.



In osservatorio breve ci sono 120 persone tra tutti gli ospedali.

