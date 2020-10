Area Ruths a Rivarolo, la Polizia locale rimuove e demolisce 9 veicoli abbandonati

Per altri 4 le procedure sono in stato avanzato e anch’essi sono prossimi alla demolizione. Altri due mezzi, che a differenza degli altri sono ancora targati, sono stati rimossi e affidati al demolitore fino alla fine dell’iter di legge che coinvolge i proprietari i quali devono assumersi la responsabilità del relitto

L’Ufficio relitti della Polizia locale (dipendente dal Reparto Giudiziaria), insieme al V distretto territoriale (Valpolcevera) ha rimosso per avviare alla successiva demolizione una serie di veicoli abbandonati nell’area Area Ruths a Rivarolo. Si tratta di 9 relitti:Daihatsu Cuore, Rover, Piaggio Porter, Ssangyong Rexton, Fiat Panda, autocarro Mercedes Sprinter, Ford Focus, Ford Fiesta, Volkswagen Lupo. Rimangono ancora da rimuovere 4 relitti: una Nissan Micra, due caravan, un autocaravan, anch’essi da avviare a demolizione (4 veicoli). Una Land Rover ed un autocarro Nissan, entrambi targati, saranno lasciati in custodia presso il demolitore fino a quando l’iter procedurale avrà termine. L’area maggiormente interessata all’abbandono di rifiuti vari è stata circoscritta con nastro bianco/rosso, in attesa che Amiu intervenga per la pulizia. L’intervento di rimozione dei veicoli rimanenti avverrà nel più breve tempo possibile.

