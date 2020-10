Ordinanza modificata, apertura circoli solo fino alle 21

Si escluderanno così i circoli-locali da ballo, quelli che creano rischio (anzi, certezza) di assembramento senza pregiudicare l’attività di quelli che hanno scopo sportivo, sociale, culturale e che rappresentano un punto di riferimento per i quartieri

Il sindaco Marco Bucci lo aveva detto ieri: l’ordinanza che chiudeva tutti i circoli nelle zone rosse di centro storico, Sampierdarena, Certosa-Rivarolo e Cornigliano sarebbe stata corretta. Sembra che la soluzione trovata, semplice, ma efficace, sia quella di chiudere tutto, sì, ma alle 21.

In questo modo potranno continuare l’attività quelli che nei quartieri rappresentano vero punto di riferimento per la popolazione, che dovranno comunque rispettare rigidamente le regole per la prevenzione del contagio.

I circoli di quartiere rappresentano una rete sociale, sono il posto dove ci si chiede perché quel frequentatore abituale non si sia visto e se serve gli si va chiedere se ha bisogno di qualcosa. Questa funzione, importantissima, verrebbe salvaguardata dalla modifica dell’ordinanza regionale in preparazione, elaborata dal Sindaco insieme al presidente della Regione Giovanni Toti.

Aggiornamento



Via libera dalle 12 di oggi, venerdì 16 ottobre, all’apertura fino alle 21 dei centri culturali e sociali e dei circoli ludico ricreativi anche nelle zone di Genova individuate dall’ordinanza n.68/2020. È quanto prevede l’ordinanza n.71/2020 firmata oggi dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, ad integrazione alla precedente.

L’apertura è vincolata al rigoroso rispetto sia delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni sia delle ulteriori misure per i circoli culturali e ricreativi adottate con l’ordinanza 45/2020 che, nel rispetto del distanziamento sociale, autorizzava il gioco delle carte e la consultazione di giornali e quotidiane secondo specifiche prescrizioni (per il gioco delle carte sono obbligatori l’igienizzazione frequente delle mani e delle superfici utilizzate, il distanziamento fisico di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo e, se svolto in locali chiusi, l’uso della mascherina; per la lettura di quotidiani e giornali sono obbligatori l’uso della mascherina e l’igienizzazione della mani prima e dopo la manipolazione).

Le misure rimangono in vigore fino alle 24.00 del 13 novembre 2020.





