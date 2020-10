Bus della linea 31, variazione di percorso “per Salone Nautico”

Temporanea dal 1° al 6 ottobre. I mezzi taglieranno per via Piave e rientrano sul tragitto abituale in via Cavallotti

Amt informa che, a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di corso Italia per il “Salone Nautico 2020”, da giovedì 1° ottobre a martedì 6 ottobre, dalle ore 8.30 e fino a cessate esigenze per ciascuna giornata, la linea 31 modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione levante: i bus transiteranno per corso Italia, via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

