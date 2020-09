Fungaiolo ottantenne cade in una scarpata sul Fasce, ritrovato a notte fonda

Le ricerche dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino hanno portato al ritrovamento dell’uomo intorno alla mezzanotte. Sul posto anche la pubblica assistenza di Uscio

Si era incamminato sul Fasce, alla ricerca di funghi e non era tornato a casa. Così, verso sera, il figlio di un uomo nato nel 1940 ha lanciato l’allarme. Alla ricerca di sono messi i Vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso alpino. L’anziano è stato ritrovato infondo a una scarpata, in prossimità del sentiero colombiano. Per fortuna era in buone condizioni di salute e non aveva riportato traumi, tanto che è bastato portarlo prima sul sentiero e poi sulla strada, dove aspettava una squadra della pubblica assistenza di Uscio che lo ha visitato e ha confermato che non aveva particolari problemi. L’ottantenne, dopo la brutta avventura, è tornato a casa col figlio.

