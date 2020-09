Compra euro falsi su internet e tenta di spenderli. Denunciato

Il diciottenne ha candidamente ammesso ai poliziotti che lo hanno pizzicato che aveva comperato i 20 euro fasulli su un sito cinese

In via Pierino Negrotto Cambiaso, ieri, alle 17, un 18enne di origini albanesi, pluripregiudicato, è stato denunciato dai poliziotti del Commissariato di Cornigliano per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Fermato per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 12 banconote da 20 euro, fra le quali 6 palesamente contraffatte. Altre 3 banconote false sono state trovate presso l’abitazione del 18enne che ha dichiarato di aver acquistato il denaro falso presso un sito cinese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...