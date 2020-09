Gli abitanti hanno visto una fiammata e hanno sentito un botto. Erano all’incirca le 14





Per tutta la mattina la corrente elettrica andava e veniva, poi c’è stato il corto circuito. Il traliccio è su una fascia tra via Superiore Torrente di Nervi e via Mulinetti ed è difficile da raggiungere a causa della vegetazione e su terreno impervio. Tutta la zona è senza corrente elettrica e lo resterà almeno fino a questa sera alle 20. Enel ha già preso in carico la riparazione.





