Dal 14 settembre entra in vigore l’orario invernale di Atp

Sono stati pubblicati sul sito di Atp Esercizio i nuovi orari che saranno in vigore dal 14 settembre 2020 al 20 giugno 2021. Come spiega il presidente Enzo Sivori: «Dal 14 settembre torneremo alla normalità rispetto al periodo precedente la fase epidemica, questo è un fatto molto importante. Inoltre, anche a causa delle novità legate alla prevenzione da Covid 19 e al trasporto in orario scolastico, metteremo a disposizione dei passeggeri più corse e più mezzi». Secondo l’azienda <Saranno tenute pronte scorte di mezzi per rispondere tempestivamente alle eventuali esigenze di sovraffollamento. A regime, sulla base dei flussi di traffico, potranno essere necessarie implementazioni sulle linee Chiavari-Sestri Levante, Val Fontanabuona, Torriglia-Genova, Valle Scrivia, Genova-Recco, Valle Stura. Per ogni linea potranno essere effettuate 2 corse aggiuntive dalle 6.30 alle 9 e dalle 12.30 alle 16. Per questo, dal 28 settembre, in caso di necessità, potranno essere attivati contratti con sub concessionari per un totale di 3.600 km al giorno>.

A bordo dei bus resterà la regola di indossare la mascherina.



Gli orari si possono scaricare a questo link.

