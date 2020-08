Cisterna perde olio di semi, chiusa via 30 Giugno

Aster sta bonificando e la Polizia locale impedisce il transito. Deviazioni in atto: ecco l’itinerario alternativo

Una autocisterna è uscita dal varco portuale Derna ed è arrivata a Bolzaneto, dove è stata fermata. Nel tragitto ha disperso sulla carreggiata olio di semi di girasole passando da via Tea Benedetti e via Trenta Giugno. Il Pronto Intervento Aster sta bonificando la zona e il personale della Polizia locale impedisce il transito in via Trenta Giugno deviando il traffico in via Bagnasco, via Renata Bianchi, Ponte Romero e via Perlasca.

