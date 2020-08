Furto da 10mila euro in una casa di Quarto

Dalla casa sono stati portati via oggetti in oro e argento. Indagano i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Quarto stanno conducendo le indagini su un furto in abitazione commesso tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di ieri quando ignoti, passando da una finestra presumibilmente lasciata aperta, si sono introdotti nell’appartamento asportando oggetti in oro ed argento per un valore complessivo quantificato in 10.000 euro circa. L’abitazione non è dotata di sistema di allarme e l’area risulta scoperta da sistemi di videosorveglianza.

