Movida, alcoltest gratuiti in centro per i ragazzi da Croce Rossa e Sna

È “Saturday night live” Genoa edition, il progetto lanciato dalla Croce Rossa della Spezia con la collaborazione del Comitato CRI di Genova e con il sostegno del Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (SNA), che verrà presentato oggi 28 luglio 2020 presso la “Sala Trasparenza” dal presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis e dal presidente nazionale SNA Claudio Demozzi, alla presenza dell’assessore politiche giovanili di Genova Ilaria Cavo e del vice presidente regionale Liguria Cri Luca Bracco.

Cosa prevede l’iniziativa

I Giovani della CRI spezzina, coadiuvati dai volontari del comitato CRI genovese, a partire da settembre e fino a novembre, sottoporranno i frequentatori della movida genovese a una serie di alcoltest gratuiti, distribuendo ai ragazzi alcoltest monouso utilizzabili liberamente, insieme a brochure informative sui buoni comportamenti da seguire per evitare rischi quando si è alla guida. I volontari della Croce Rossa, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, proporranno anche dei quiz per valutare il grado di consapevolezza dei giovani genovesi sul tema della sicurezza stradale: i dati raccolti verranno poi presentati una volta terminato il progetto.

“Siamo felici che ‘Saturday night live’, il nostro progetto per la prevenzione dell’abuso di alcol tra i ragazzi che abbiamo già avviato alla Spezia, arrivi ora anche a Genova con la collaborazione del Comitato Regionale e della locale Croce Rossa – ha commentato il Presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – Grazie al sostegno dello SNA e del partner economico Aby Broker, siamo in grado di promuovere anche nel capoluogo regionale un comportamento responsabile tra i giovani, cercando così di determinare una diminuzione degli incidenti stradali e delle sanzioni legate all’abuso di sostanze psicotrope prima di mettersi alla guida. I Giovani CRI spiegheranno ai loro coetanei come anche un singolo comportamento sbagliato talvolta possa causare conseguenze fatali e inaspettate”.

“Siamo tutti responsabili della nostra ed altrui vita, in particolare quando siamo alla guida di un’auto – aggiunge il Vicepresidente del Comitato regionale della Croce Rossa Luca Bracco – Da oltre 150 anni la Croce Rossa ha, quale suo scopo primario, la tutela e la salvaguardia della vita umana in tutti i contesti e la formazione dei giovani a stili di vita sani rientra appieno in questi propositi che ci sono stati lasciati dai nostri fondatori. Le stragi del sabato sera, spesso frutto del mix tra alcool e la sensazione di invincibilità tipica dei giovani, devono essere fermate e mai più i nostri ragazzi debbono piangere i loro compagni, scomparsi troppo presto per un bicchiere di troppo. L’iniziativa della CRI spezzina, magistralmente guidata dall’amico Luigi De Angelis, che oggi presentiamo in Regione Liguria grazie alla volontà dello SNA e che speriamo si diffonda a macchia d’olio in tutta Italia, ha come

