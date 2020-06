Non timbra sul bus, resiste ai poliziotti e tenta la fuga, denunciato

Sul bus della linea 17, i controllori Amt hanno verificato che non aveva biglietto. Lo hanno fatto scendere e lui ha cominciato a insultarli. A quel punto, hanno chiamato la Polizia

Saliti sul della linea 17 a Brignole, i controllori Amt hanno cominciato a controllare i biglietti. Un uomo italiano ha detto subito di non averlo e i lavoratori Amt gli hanno chiesto i documenti per la sanzione. Ha quel punto, ha cominciato a dare in escandescenze, urlando e inveendo contro i controllori. I controllori lo hanno fatto scendere in via Invrea, dove lui ha rifiutato di fornire le generalità. Così, i verificatori di titoli di viaggio hanno chiamato la Polizia che ha fermato l’uomo all’altezza del pronto soccorso del San Martino dopo che questi aveva tentato di darsi alla fuga. È stato denunciato per rifiuto delle generalità e resistenza a pubblico ufficiale.

