Nascondeva l’hashish nel dado da brodo, denunciato dalla Polizia locale

Ieri, durante i controlli nella zona A del centro storico (Prè, via del Campo e vie limitrofe), gli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale hanno fermato per controllo cittadino marocchino maggiorenne. È stato trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish nascosta in confezioni da dado da brodo. In alcune di queste c’era vero prodotto alimentare (con cui, presumibilmente, truffava i clienti), in altre vero stupefacente. L’uomo, clandestino, è stato denunciato per spaccio e per inosservanza alle norme sull’immigrazione. Sono stati sequestrati 9,6 grammi di droga.

Nel pomeriggio un cittadino marocchino che aveva nei giorno scorsi sputato addosso a un agente ne ha preso di mira un altro, di quello provenienti in rinforzo da un distretti territoriale. Si è quindi dato alla fuga e ha opposto violenta resistenza. Denunciato per oltraggio e rifiuto di declinare le generalità e per la legge sull’immigrazione. Un’altra persona è stata denunciata per oltraggio, minacce e rifiuto di declinare le generalità. 31 le persone identificate, un sanzionato perché orinava per strada in vico Cuneo, due perché bevevano alcol per strada, altri due per inosservanze varie ai regolamenti comunali.

Il nucleo commercio del reparto ha comminato 3 sanzioni per bilancia non revisionata e mancato utilizzo di piatti compostabili.

