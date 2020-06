Meteo Limet: temporali nell’interno con possibili sconfinamenti sulla costa

Meteo: una blando sistema depressionario centrato sul Ligure porterà generali condizioni di tempo perturbato e localizzati rovesci temporaleschi.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: mercoledì 10 giugno 2020

Avvisi: nelle prime ore del mattino possibili forti temporali sul levante ligure. Scirocco teso al mattino.

Cielo e Fenomeni: nelle prime ore del mattino possibili forti temporali sul levante ligure, in particolare su Spezzino e Tigullio orientale. I fenomeni andranno ad esaurirsi già nel corso della mattinata. Altrove cielo poco nuvoloso o al più parzialmente nuvoloso. A partire dalle ore centrali attività cumuliforme sugli scudi, soprattutto nelle zone interne dove ci aspettiamo fenomeni temporaleschi un po’ a macchia di leopardo. Non si esclude qualche sconfinamento o leggero sgocciolio sui litorali. In serata cielo parzialmente nuvoloso ovunque.

Venti: a rotazione ciclonica rispetto al Golfo di Genova; tesi forti da scirocco sul levante ligure e da libeccio al largo.

Mari: mosso sottocosta, ma molto mosso al largo.

Temperature: generalmente stazionarie.

Costa: min 14/17°C, max 21/25°C.

Interno: min 8/12°C, max 17/23°C.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...