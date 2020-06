La proposta di Garassino: «Forze dell’ordine nel pool anti affitti in nero»

Attualmente, con l’assessorato alla Sicurezza collaborano l’Agenzia delle Entrate, il Noa della Polizia locale e Amiu. L’assessore propone a Prefetto, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza un’azione congiunta, mirata in primis al centro storico, per arrivare, tramite le indagini (fatte ognuno per la propria competenza) a contrastare attività e comportamenti illeciti

Arrivare a individuare i reati attraverso le indagini sulle tasse non pagate: è questo il progetto già avviato dall’assessorato alla Sicurezza nei mesi scorsi e che adesso il suo ideatore, l’assessore Stefano Garassino, vorrebbe ampliare. Per i primi interventi sono stati incrociati i dati dell’Agenzia delle Entrate e di Amiu con quelle del Noa, Nucleo Operativo Antievasione della Polizia locale. Garassino propone che a collaborare siano anche le forze dell’ordine in modo da individuare, attraverso gli affitti in nero, i residenti fantasma della città compresi gli stranieri privi di permesso di soggiorno sfruttati dai proprietari di immobili perché sono gli ultimi a poter denunciare i soldi incassati dal padrone di casa senza contratto. <L’obiettivo è quello di promuovere la residenzialità e le attività commerciali lecite e produttive di benessere, contrastare le attività illecite esercitate dagli invisibili, trovare e sanzionare chi con gli affitti in nero si procura un indebito arricchimento evadendo le imposte, controllare chi ottiene permessi di soggiorno con artifizi, ad esempio società create ad hoc per poter avere i requisiti per ottenere gli stessi permessi> spiega l’assessore. Il progetto è stato anche preventivamente illustrato al procuratore della Repubblica Francesco Cozzi oltre che a Fabio Ignaccolo, direttore dell’Agenzia delle Entrate che già ha collaborato alla prima fase del progetto, necessariamente interrotta durante il lockdown. Ora i controlli ricominceranno e l’assessorato propone l’opportunità di creare una rete di informazioni condivise che agevolino i controlli di tutti e rappresentino una risorsa sia per individuare sia i reati economico-finanziari sia quelli di altra natura, come lo spaccio.

Stefano Garassino

Nel mirino i padroni di casa, ma anche i prestanome. I dati e le circostante ricostruiti da tutti i soggetti chiamati a collaborare sarebbero messi in rete e scambiati tra di essi, in modo da creare una rete di informazioni da cui tutti possano attingere per le rispettive competenze.

Il primo territorio da scandagliare è, secondo l’assessore Garassino, il centro storico, dove l’emerganza-sommerso è più pressante e dove le case affittate in nero sarebbero moltissime e gli invisibili, che creano problemi di sicurezza, sono decine e decine.

