A Tursi la minoranza ritira mozioni e interpellanze in segno di protesta

Chiamami Genova, Italia Viva, Lista Crivello, Misto, Movimento 5 Stelle, Pd: <Il Consiglio Comunale non può e non deve essere l’arena politica del centrodestra, ma un luogo dove si portano atti amministrativi per il bene della città. Troppe volte i lavori sono funzionali all’interesse della maggioranza e della Giunta>

<Sono passati tre anni dall’insediamento dell’amministrazione di centrodestra in Comune a Genova – scrivono in un documento i gruppi comunali di Chiamami Genova, Italia Viva, Lista Crivello, Misto, Movimento 5 Stelle, Pd -. Centrodestra che manifesta a Roma perché il Governo non lascia spazio al confronto, ma che poi nella nostra città compie atti e scelte che spesso prevaricano e umiliano il ruolo del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale dovrebbe rappresentare il Consiglio, come recita lo statuto: lo dovrebbe rappresentare “tutto”, maggioranza e minoranza, e dovrebbe essere coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza, organismo che non è mai è stato convocato in questa fase di emergenza. Troppe volte i lavori sono funzionali all’interesse della maggioranza e della Giunta, piuttosto che a quelli della città: tutto ciò che viene proposto dalla minoranza, eletta anch’essa dai genovesi, viene infatti respinto; si calendarizzano pratiche con la procedura d’urgenza ma tali non sono, mentre quelle fondamentali non sono mai state approfondite e discusse nella Sala Rossa di Tursi, luogo dove in più di una circostanza si è assistito ad atteggiamenti sofferenti, da parte del Sindaco Bucci, che vive come un fastidio e una perdita di tempo il confronto con i consiglieri comunali. Anche l’importante lavoro delle Commissioni Consiliari è caratterizzato dall’improvvisazione e da una programmazione tesa a non disturbare il lavoro della maggioranza, piuttosto che creare l’opportunità per confronti tematici e per trovare soluzioni nell’interesse collettivo. È questo su cui i cittadini devono essere informati>.

In copertina: il presidente Piana che presiede la seduta in videoconferenza

<Quest’oggi in Consiglio Comunale, dove come la scorsa settimana non sarà discussa nessuna delibera, in segno di protesta – prosegue la nota – e in maniera coesa, come gruppi di minoranza ritireremo tutte le nostre pratiche e garantiremo la nostra presenza non discutendo e non votando le mozioni della maggioranza, peraltro depositate pochi giorni fa solo per meri obiettivi di strumentalizzazione politica come sta avvenendo da mesi. Il Consiglio Comunale non può e non deve essere l’arena politica del centrodestra, ma un luogo dove si portano atti amministrativi per il bene della città. Le istituzioni devono essere un patrimonio, devono poter lavorare negli interessi di tutti. La Sala Rossa di Palazzo Tursi rappresenta il luogo della democrazia dove gli eletti, nel rispetto delle differenze, devono poter ricoprire il ruolo che i genovesi gli hanno affidato con il loro voto!>.

