Rissa sull’autobus. Denunciati dalla Polizia di Stato

È successo ieri alle 8:50 in piazza Montano. Protagonisti: due “canterini” che disturbavano i passeggeri e un altro uomo che ha cercato di farli desistere. La lite s’è trasformata in rissa e ad avere la peggio è stato un ventottenne

Nella mattinata di ieri, i poliziotti dell’U.P.G e S.P. sono interventi per sedare una rissa scoppiata tra due 32enni (di cui un senegalese ed un egiziano) ed un 28enne marocchino. Appena saliti a bordo dell’autobus urbano che dalla Stazione marittima va a Pontedecimo, il 32 enne egiziano ed il marocchino hanno iniziato a gridare e cantare ad alta voce disturbando i passeggeri. Ne è scaturito un diverbio tra il 28enne ed il 32enne senegalese che sono poi passati alle vie di fatto costringendo l’autista a fermare la corsa dell’autobus. Ad avere la peggio nella colluttazione è stato il 28enne che, con una probabile frattura nasale, ha lasciato a bordo del bus numerose tracce di sangue. All’arrivo degli agenti i due 32enni sono stati accompagnati in Questura e denunciati per rissa ed interruzione di pubblico servizio. Il 28enne, anch’egli denunciato, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso che ha poi rifiutato allontanandosi.

