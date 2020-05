L’ordinanza del Sindaco: obbligo di mascherina perché «Non dobbiamo abbassare la Guardia»

La misura decisa da Marco Bucci per non evitare di aprire varchi al virus <Ora che stiamo lentamente tornando alla vita di tutti i giorni>

Da questa mattina in tutta Genova muoversi indossando la mascherina è un obbligo.

Restano esentati dal metterla soltanto le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Si tratta di una misura presa per la tutela igienico sanitaria e per il rispetto degli altri.

Indossarla non crea alcun tipo di complicazione, ma ci preserva dal possibile contagio.

Ora che stiamo lentamente tornando alla vita di tutti i giorni non dobbiamo abbassare la guardia!

Sotto: lo stralcio dell’ordinanza che indica i divieti e gli obblighi per limitare il contagio. Ancora sotto: l’intero file scaricabile in formato Pdf.

Mi piace: Mi piace Caricamento...