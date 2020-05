I pompieri hanno allargato le sbarre e hanno permesso all’animale di riconquistare la libertà in buona salute

Questa mattina i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Gallinara, nel comune di Moconesi, per soccorrere un capriolo rimasto incastrato in una ringhiera. I vigili del fuoco hanno allargato le sbarre di ferro ed hanno liberato l’animale ancora in buone condizioni di salute.

