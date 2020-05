Artigianato ligure, al via l’80% delle imprese

Sono 34.211 su 42.725, pari all’80,07%, le imprese artigiane liguri che saranno in attività a partire da domani. Grasso (Confartigianato Liguria): «Al via un altro pezzo importante della nostra economia regionale, con entusiasmo e attenzione alla sicurezza. Ora ci aspettiamo che il governo passi dalle promesse ai fatti e aiuti in modo concreto a far ripartire il nostro Paese»

Il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte contiene l’elenco delle attività consentite a partire da domani lunedì 4 maggio. Potranno riaprire per esempio le attività del commercio all’ingrosso, del manifatturiero e delle costruzioni, queste ultime dopo l’assaggio dell’ordinanza della Regione Liguria.

Secondo i dati Infocamere del primo trimestre 2020, rielaborati da Confartigianato Liguria, saranno pertanto 34.211 su 42.725 le imprese artigiane e circa 85 mila gli addetti liguri ai nastri di partenza delle loro botteghe domattina, dopo aver avuto questa settimana di tempo per adattarle ai protocolli sicurezza, l’ultimo dei quali sottoscritto a livello nazionale il 24 di aprile.

Per il settore dell’alimentazione al via 1.472 imprese, di cui 767 a Genova, 186 a Imperia, 199 alla Spezia e 320 a Savona. Alcuni mestieri ancora a mezzo servizio, come le pasticcerie e gelaterie che sono ripartite, in Liguria, solamente la settimana scorsa con asporto e consegne a casa.

L’artigianato artistico rappresenta una new entry e, grazie al chiarimento di ieri sera del governo, sollecitato da Confartigianato, anche il codice 90, afferente al restauro conservativo, sarà al via con i suoi 110 artigiani liguri. Sono invece 481 le imprese liguri al via, suddivise tra Genova (217), Imperia (83), La Spezia (59) e Savona (122).

Interamente aperto sarà il settore dell’autoriparazione, anche se con un calo naturale di clienti dovuto alle poche auto per strada. Saranno 942 le imprese a Genova, 319 a Imperia, 124 alla Spezia e 208 a Savona per un totale ligure di 1.593.

L’area artigiana del benessere non vedrà invece al via gli acconciatori e le estetiste, e quindi ci saranno “solo” 509 imprese aperte, di cui 309 a Genova, 66 a Imperia, 54 alla Spezia e 80 a Savona.

Tutto il settore della comunicazione sarà aperto con le sue 493 imprese genovesi, 194 imperiesi, 153 spezzine e 234 savonesi per 1.074 attività liguri.

Aperti anche edili e impiantisti con 18.106 imprese (Genova 8.704, Imperia 3.779, La Spezia 1.897 e Savona 3.726) dei primi e 510 (Genova 228, Imperia 99, La Spezia 144 e Savona 39) dei secondi.

Tutti al via i codici del legno e arredo (Liguria 883, Genova 439, Imperia 162, La Spezia 126, Savona 152), della meccanica di produzione (Liguria 2.748, Genova 1.358, Imperia 404, La Spezia 467, Savona 519), della moda (Liguria 1.055, Genova 595, Imperia 178, La Spezia 122, Savona 160) e dei trasporti e logistica (Liguria 2.178, Genova 1.417, Imperia 220, La Spezia 227, Savona 314).

Sono 1.605 le imprese liguri del settore servizi e terziario, di cui 939 a Genova, 229 a Imperia 167 alla Spezia e 270 a Savona. Gli stabilimenti balneari stanno invece “preparando il terreno”, grazie all’ordinanza regionale, in vista dell’auspicata apertura della stagione turistica.

Altri settori contano 835 imprese a Genova, 354 a Imperia, 309 alla Spezia e 389 a Savona per un totale ligure di 1887 imprese.

«Al via domani un altro pezzo importante del nostro tessuto produttivo regionale, – commenta Giancarlo Grasso, presidente Confartigianato Liguria – con entusiasmo e attenzione alle norme sulla sicurezza. Apprezziamo la correzione in corsa del governo, su nostra sollecitazione, che consentirà l’apertura anche del codice 90, afferente al restauro conservativo, ed auspichiamo che sia trovata una soluzione per le nostre imprese dell’acconciatura e dell’estetica, che hanno anche preparato un attento protocollo da seguire per garantire la salute propria e dei clienti. Ora però ci aspettiamo che il governo passi dalle promesse ai fatti e aiuti in modo concreto le piccole imprese che stanno impegnandosi al massimo per garantire la ripartenza del nostro Paese».

Lista codici Ateco delle imprese operative dal 4 maggio:

codice Ateco 01: coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali,

caccia e servizi connessi

codice Ateco 02: silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

codice Ateco 03: pesca e acquacoltura

codice Ateco 05: estrazione di carbone (ad eccezione della torba)

codice Ateco 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

codice Ateco 07: estrazione di minerali metalliferi

codice Ateco 08: estrazione di altri minerali da cave e miniere

codice Ateco 09: attività dei servizi di supporto all’estrazione codice

Ateco 10: industrie alimentari

codice Ateco 11: industria delle bevande

codice Ateco 12: industria del tabacco

codice Ateco 13: industrie tessili

codice Ateco 14: confezione di articoli di abbigliamento; confezione di

articoli pelle e pelliccia

codice Ateco 15: fabbricazione di articoli in pelle e simili

codice Ateco 16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (ad

eccezione dei mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da

intreccio

codice Ateco 17: fabbricazione di carta e di prodotti di carta

codice Ateco 18: stampa e riproduzione di supporti registrati

codice Ateco 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla

raffinazione del petrolio

codice Ateco 20: fabbricazione di prodotti chimici

codice Ateco 21: fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di

preparati farmaceutici

codice Ateco 22: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

codice Ateco 23: fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di

minerali metalliferi

codice Ateco 24: metallurgia

codice Ateco 25: fabbricazione di prodotti in metallo (ad eccezione di

macchinari e attrezzature

codice Ateco 26: fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e

ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

codice Ateco 27: fabbricazione di apparecchiature elettriche ed

apparecchiature ad uso domestico non elettriche

codice Ateco 28: fabbricazione di macchinari ed apparecchiature Nca codice

Ateco 29: fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi codice

Ateco 30: fabbricazione di altri mezzi di trasporto

codice Ateco 31: fabbricazione di mobili

codice Ateco 32: altre industrie manifatturiere

codice Ateco 33: riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e

apparecchiature

codice Ateco 35: fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria

condizionata

codice Ateco 36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua

codice Ateco 37: gestione delle reti fognarie

codice Ateco 38: attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei

rifiuti; recupero dei materiali

codice Ateco 39: attività di risanamento e altri servizi di gestione dei

rifiuti

codice Ateco 41: costruzione di edifici

codice Ateco 42: ingegneria civile

codice Ateco 43: lavori di costruzione specializzati

codice Ateco 45: commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di

autoveicoli e motocicli

codice Ateco 46: commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e

di motocicli)

codice Ateco 49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte codice

Ateco 50: trasporto marittimo e per vie d’acqua

codice Ateco 51: trasporto aereo

codice Ateco 52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti codice

Ateco 53: servizi postali e attività di corriere

codice Ateco 55: alberghi e strutture simili

codice Ateco 58: attività editoriali

codice Ateco 59: attività di produzione, post-produzione e distribuzione

cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni

musicali e sonore

codice Ateco 60: attività di programmazione e trasmissione

codice Ateco 61: telecomunicazioni

codice Ateco 62: produzione di software, consulenza informatica e attività

connesse

codice Ateco 63: attività dei servizi di informazione e altri servizi

informatici

codice Ateco 64: attività di servizi finanziari (ad eccezione delle

assicurazioni e i fondi pensione

codice Ateco 65: assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (ad

eccezione delle assicurazioni sociali obbligatorie)

codice Ateco 66: attività ausiliare dei servizi finanziari e delle

attività assicurative

codice Ateco 68: attività immobiliari

codice Ateco 69: attività legali e contabilità

codice Ateco 70: attività di direzione aziendale e di consulenza

gestionale

codice Ateco 71: attività degli studi di architettura e d’ingegneria;

collaudi e analisi tecniche

codice Ateco 72: ricerca scientifica e sviluppo

codice Ateco 73: pubblicità e ricerche di mercato

codice Ateco 74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche

codice Ateco 75: servizi veterinari

codice Ateco 78: attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

codice Ateco 80: servizi di vigilanza e investigazione

codice Ateco 81.2: attività di pulizia e disinfestazione

codice Ateco 81.3: cura e manutenzione del paesaggio

codice Ateco 82: attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri

servizi di supporto alle imprese

codice Ateco 84: amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale

obbligatoria

codice Ateco 85: istruzione

codice Ateco 86: assistenza sanitaria

codice Ateco 87: servizi di assistenza sociale residenziale

codice Ateco 88: assistenza sociale non residenziale

codice Ateco 94: attività di organizzazioni associative

codice Ateco 95: riparazione di computer e di beni per uso personale e per

la casa

codice Ateco 97: attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro

per personale domestico

codice Ateco 99: organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Mi piace: Mi piace Caricamento...