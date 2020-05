Misure anti-Covid: sanzionati i partecipanti di una grigliata sul terrazzo

La polizia è intervenuta a Sestri Ponente alle 13:30 di ieri

Ieri pomeriggio, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. e del Commissariato Cornigliano hanno sanzionato 13 persone, di età compresa tra i 48 e i 20 anni, per l’inosservanza delle misure di contenimento del Covid19.

La comitiva, noncurante delle recenti disposizioni che, se da un lato presagiscono una prossima ripresa delle normali attività quotidiane, raccomandano anche a gran voce di mantenere il distanziamento sociale, ha deciso di festeggiare il primo maggio organizzando una grigliata su un terrazzo di via Gian Giacomo Cavalli.

La festa non è però passata inosservata all’intero vicinato che ha immediatamente segnalato l’assembramento richiedendo l’intervento della Polizia. Quando gli agenti si sono presentati sul terrazzo il gruppo stava grigliando carne e bevendo alcolici e tutti si sono mostrati infastiditi dell’interruzione dichiarandosi sicuri che il loro comportamento fosse lecito. In particolare uno di loro, il più giovane, invitato come tutti a rientrare presso la propria abitazione, si è mostrato particolarmente adirato nei confronti dei residenti dello stabile vicino che, a suo dire, sarebbero stati gli autori delle segnalazioni alla centrale operativa. Ha deciso quindi di vendicarsi prendendo a spallate il portone del condominio in questione danneggiandolo, per poi entrare nell’androne e gridare contro i residenti. I poliziotti, trovandosi ancora nei pressi, lo hanno subito rintracciato e denunciato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...