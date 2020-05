Boccadasse, spiaggia transennata per evitare l’assalto

L’obiettivo è quello di evitare assembramenti che favorirebbero il contagio

Fine settimana di sole: il Comune, per evitare assembramenti, ha inviato la polizia locale segnalare la chiusura della spiaggia (per la validità della stessa ordinanza che chiude anche le passeggiate a mare e i parchi, Peralto compreso) con i nastri bianchi e rossi.

Sono segnalati in zona diversi barbecue sui terrazzi. Ricordiamo che sono consentiti solo se partecipano persone conviventi nella casa in questione. Invece a quelli segnalati in zona partecipano parecchi giovani, troppi per essere conviventi nella stessa casa.

