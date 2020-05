A spasso con la droga in via Tortona. Denunciato dalla Polizia

Con sé aveva 11 grammi di cannabis, a casa altri 208 grammi e denaro presumibile provento di precedenti vendite

La Polizia di Stato ha denunciato ieri notte un genovese di 33 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una volante del Commissariato San Fruttuoso, durante il regolare servizio di controllo del territorio, ha notato il giovane agitarsi alla vista della Polizia.

Gli agenti hanno così deciso di fermarlo trovandolo in possesso di gr 11 di cannabis nascosti all’interno di una confezione di tabacco.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai poliziotti di rinvenire ulteriori 208 gr della medesima sostanza, un bilancino di precisione e la somma di 120 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il 33enne è stato denunciato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...