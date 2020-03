Meteo Limet: miglioramento in corso e ampie schiarite

Meteo Genova: Situazione: nuovo ingresso di correnti più fredde continentali, provocherà nelle prossime ore qualche debole fenomeno nevoso sul nostro appennino ed un generale abbassamento delle temperature per questa prima parte della settimana

Lo dice Daniele Laiosa dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: martedì 31 marzo 2020

Avvisi: durante la notte venti forti settentrionali su Capo Mele e ovest Ligure al largo

Cielo e Fenomeni: durante le prime ore di martedì nuvolosità diffusa con possibili deboli precipitazioni, più probabili ed organizzate sul centro-levante costiero, sulle Alpi Marittime ed a ridosso del versante nord dell’Appennino, dove assumeranno carattere nevoso anche a quote relativamente basse. Rapida attenuazione dei fenomeni al primo mattino, a cui faranno seguito schiarite più decise lato costa. Resto della giornata asciutto ed in gran parte soleggiato.

Venti: irrompono da nord durante la notte, tesi con rinforzi ulteriori in zona Capo Mele, crinali appenninici esposti ed al largo sul Ligure, specie la parte ovest.

Mari: molto mosso al largo, localmente agitato il bacino ovest; stirato/mosso altrove.

Temperature: in deciso calo nelle zone interne, specialmente sui rilievi; massime in calo anche sulla costa con sensazione di freddo che verrà nuovamente amplificata dal vento teso.

Costa: min +6/11°C, max: +10/14°C.

Interno: min -1/+4°C, max: +3/8°C, gelo più marcato in quota

