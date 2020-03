Coronavirus, le vittime delle ultime 24 ore [articolo in aggiornamento]

Come di consueto, diamo conto dei decessi negli ospedali liguri delle persone decedute per Covid-19 o per comorbidità da Covid-19 che ci vengono comunicati dal servizio sanitario regionale. Aggiorniamo mano a mano che ci arrivano le notizie.

San Martino

Un paziente nato alla Spezia e residente a Genova di 71 anni, presso la Clinica di Medicina Interna a indirizzo oncologico, deceduto ieri nel tardo pomeriggio.

Una paziente nata e residente a Genova di 89 anni, presso il Pronto Soccorso, deceduto ieri alle 20.20.

Una paziente nata e residente a Genova di 87 anni, presso il Padiglione 12, deceduta ieri sera alle 21.30.

