Si presenta prima allo Scassi, poi al San Martino. Positivo al tampone

Medici e infermieri che lo hanno ricevuto in entrambi gli ospedali sono stati sottoposti al test. L’uomo si è auto presentato presso entrambe le strutture

Un paziente complesso con alcuni fattori di rischio per malattie respiratorie croniche, genovese e di 72 anni, passato dal pronto soccorso dell’Ospedale Villa Scassi (prontamente avvisato nel frattempo) visitato e poi dimesso, decide di auto presentarsi presso il pronto soccorso del San Martino per ulteriori consulenze, non presentando nessun link epidemiologico correlabile all’infezione da Covid-19. Il paziente, inizialmente ricoverato presso la Medicina d’Urgenza al primo piano del pronto Soccorso, dopo i primi accertamenti, viene trasferito nel reparto di pneumologia e sottoposto ad accertamenti anche di tipo diagnostico microbiologico, da cui non emergono elementi correlabili al Covid-19. Le condizioni del paziente, però, non hanno convinto i sanitari che lo hanno comunque isolato e sottoposto a tampone. È risultato, infatti, positivo, con conseguente ricovero presso il reparto di malattie infettive. Tamponati tutti i medici e infermieri venuti a contatto col profilo.

Al cosiddetto al “Punto 0” sono negativi i professionisti del Pronto Soccorso venuti a contatto con il paziente di origine egiziane visitato ieri. Come da procedure, questi saranno sottoposti a nuovi controlli tra 7 giorni.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...