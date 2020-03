La coerenza della prevenzione e la forza dell’esempio, tra aggregazione giovanile ed eventi politici

Il consigliere della Lega Davide Rossi denuncia i molti eventi dei centri sociali che non rispondono al decreto. Vero. Altri denunciano lo “scandalo sanitario” dell’aggregazione nella movida. Vero. Il Sindaco dice che le regole vanno fatte rispettare se occorre anche con la forza pubblica. Giusto. Ma poi lui, tre assessori comunali, un presidente di Municipio e un nugolo di assessori e consiglieri municipali si fanno scattare foto di gruppo a un’inaugurazione. Ed è palese che non stanno a 1,82 metri l’uno dall’altro. L’unico che sta a debita distanza è Toti. Intanto i pubblici esercizi si stanno organizzando per garantire le misure di sicurezza, restare aperti e sopravvivere: in ballo ci sono centinaia di posti di lavoro

La parolina magica è “droplet”, che sta a indicare, in Inglese, le gocciolone di saliva che vengono disperse nell’aria da chi starnutisce, tossisce e, in misura minore, da chi parla. E con loro si disperde anche il virus. Secondo i test la distanza di sicurezza è di 1 metro e 82 centimetri. Ovvio che l’aggregazione della movida (che ieri sera s’è presentata esattamente come la sera precedente) rappresenti un pericolo. Non tanto per i giovani in salute che supererebbero con ogni probabilità la malattia, ma per i loro congiunti più anziani e malati. Vero che anche le iniziative dei centri sociali non rispettano le norme di prevenzione. E sono tanti. Anche loro dovrebbero capire che il tema della prevenzione è superiore alla politica, che è questione di salute pubblica.









Poi ci sono i lombardi e i piemontesi che in questo fine settimana hanno affollato le riviere e, insieme ai genovesi, Boccadasse. Da parte dei liguri è partita la lapidazione. Ma è bene dire che ormai il contagio è autoctono e non arriva solo dalle regioni del nord e che la caccia all’untore è un pericolo superiore al virus.

Nella movida e fuori dalla movida i pubblici esercizi si stanno attrezzando per sopravvivere (la parola giusta è purtroppo questa: sono una delle categorie a rischio). <Noi, come Fipe Confcommercio, abbiamo dato la giusta informazione agli associati, invitando al buon senso e al rispetto delle regole, anche nel momento di grande incertezza economica – dice Marina Porotto a nome dei pubblici esercizi -. Chi è normalmente abituato a svolgere il suo lavoro con coscienza non trova difficile chiedere la collaborazione alla clientela, abbiamo perso qualche tavolo, ma lavoriamo consapevoli che la salute viene prima. Personalmente spero che le regole siano rispettate da tutti, come mi auguro sempre, anche al termine dell’emergenza>.

Le regole sono importanti, importante è capire che non stiamo scherzando. La criticità sta in trent’anni di depauperamento della sanità pubblica da parte di tutto l’arco costituzionale che ha gestito il potere, nazionale e locale. Il problema è che non bastano i posti in rianimazione e in terapia sub intensiva. Il problema è che non ci sono abbastanza respiratori per intubare i casi più gravi. Quindi bisogna essere rigorosi nel rispetto delle regole, che si sia un frequentatore dei centri sociali o un “movida addict”

Per far capire che non si scherza gioverebbe che la politica desse l’esempio. Cominciando ad evitare i “tagli dei nastri” ormai quotidiani e le foto di gruppo a queste occasioni. L’emergenza vale per tutti e per tutte le occasioni. Come volete che i ragazzi prendano sul serio gli appelli ad evitare assembramenti quando chi amministra la cosa pubblica si raduna a gruppi di venti persone in pochi metri? Nelle foto si vede chiaramente che l’unico discosto e a distanza di sicurezza è il presidente della regione Giovanni Toti. Vero: i soggetti (Sindaco, tre assessori, un consigliere comunale delegato, il presidente del Municipio Levante, assessori e consiglieri vari di Municipio) guardano tutti nella stessa direzione, ma siamo proprio sicuri che nessuno si sia girato e abbia detto mezza parola verso l’altro mentre si metteva in posa? Siamo sicuri che, dopo questo, i ragazzi ci possano prendere sul serio? Erano proprio necessarie queste foto da piazzare sui social? Non bastava la foto delle aiuole se si voleva far passare il messaggio delle cose fatte e non fare, semplicemente, campagna elettorale?

