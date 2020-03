Donna cappotta a Quarto e finisce con la Panda nel rio Castagna. È gravissima

Una donna di 78 anni è uscita di strada con la sua auto, una Panda, in vico inferiore dei Bossari, sopra via delle Castagne a Quarto Alta. La macchina si è ribaltata nel rio Castagna. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al San Martino. Sul posto la polizia locale del distretto IX e gli specialisti del reparto Infortunistica del corpo che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente che non ha coinvolto altri veicoli. È stata l’anziana a perdere il controllo del mezzo che stava conducendo.

In zona la popolazione da tempo chiede che la strada venga messa in sicurezza.

