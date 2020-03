Alitalia, stop ai voli da Malpensa e riduzione da altri aeroporti

Rixi: <Ha appena ricevuto iniezione di soldi pubblici, deve garantire i collegamenti>

“La decisione di Alitalia di sospendere l’attività da Malpensa e di fare tagli drastici sulle tratte da Linate e Venezia è assurda – dice il deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della Lega . La compagnia di bandiera, a cui è stata fatta una forte iniezione di liquidità, di recente, con soldi pubblici, deve assicurare i collegamenti tra Nord e Sud garantire massima sicurezza ai passeggeri, ad esempio con controlli anche agli imbarchi. Inoltre, vista la situazione drammatica nello scenario economico nazionale va differita l’apertura del bando per la manifestazione di interesse per l’acquisizione di Alitalia almeno fino a quando non sarà superata l’attuale emergenza Coronavirus”.

