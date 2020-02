Rogo di cassonetti a Cornigliano. Paura per gli abitanti

I contenitori Amiu sono stati dati alle fiamme in 4 diverse vie della zona. Per ora ignoti i responsabili

All’1:30 di questa notte i vigili del fuoco e la polizia locale sono dovuti intervenire in diverse vie del quartiere di Cornigliano dove le fiamme hanno divorato i contenitori Amiu pieni di spazzatura. I cassonetti dei rifiuti sono stato dati alle fiamme in via Brighenti, via Gattorno, via Bellini e via S. G. d’Acri. Gli autori del gesto rimangono al momento ignoti.

Dai cassonetti si è alzato un intenso fumo nero. L’aria si è fatta irrespirabile. Alcuni dei contenitori erano vicino a veicoli o sotto le case.

