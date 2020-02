Frecciarossa deragliato a Lodi, morti i macchinisti. IL VIDEO

In gergo tecnico si dice “svio”, ma la parola comune è “deragliamento”: un Frecciarossa è deragliato sulla linea di alta velocità tra Milano e Bologna: traffico sospeso. Due i morti accertati: i macchinisti. Non ci sono conseguenze per il traffico della Liguria

Dalle 5.30 di oggi 6 febbraio circolazione sospesa sulla linea AV Milano – Bologna per lo svio del treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.







<Abbiamo registrato questo sviamento del treno. Il bilancio è di due deceduti, i macchinisti, due codici gialli e 25 codici verdi>, ha detto Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, in diretta a Skytg24. Sul posto sono arrivate ambulanze, carabinieri, polizia, vigili del fuoco. 100 i soccorritori, due gli elicotteri del 118 attrezzati per il volo notturno.

Il treno era partito da Milano alle 5:35 ed era diretto a Salerno. Almeno due vagoni, oltre alla motrice, si sono ribaltati.



Foto della Polizia di Stato. Il Frecciarossa deragliato a Livraga è un ETR 400 – Frecciarossa 1000

