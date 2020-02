Controlli Amt, a Principe su 2.100 in 158 non avevano il biglietto

Al setaccio i passeggeri dei bus che fanno capolinea in piazza Acquaverde. Evasione del 7,5%

Ieri, martedì 4 febbraio dalle ore 14.00 alle 18.00, il settimanale controllo intensivo si è svolto presso il capolinea e la fermata bus di piazza Acquaverde a servizio delle linee 3, 20, 32, 34, 35, 35/,36, 36/, 38 e 54.

I controllori, supportati dagli agenti della Polizia Locale, hanno controllato 2.100 passeggeri, riscontrando 158 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 7,5%. 37 dei 158 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando direttamente l’oblazione di euro 41,50.

La presenza della Polizia Locale favorisce e facilita i controlli e consente inoltre una più efficace identificazione dei trasgressori e delle false dichiarazioni di identità.

Le verifiche intensive di AMT proseguiranno anche nelle prossime settimane nelle diverse zone della città e su tutti i servizi gestiti da AMT. <Il contrasto all’evasione tariffaria – dicono all’azienda – rappresenta per l’azienda un impegno quotidiano ed ha l’obiettivo di far rispettare le regole di funzionamento del TPL a tutela di coloro che viaggiano in modo corretto sul mezzo pubblico>.

