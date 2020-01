Investe una donna, la soccorre e poi scappa. Polizia locale sulle tracce di un motociclista

È successo in piazza Martinez dopo le 19. L’anziana è stata trasportata in codice giallo al San Martino. Gli agenti del reparto Infortunistica stanno visionando le telecamere della zona e sentendo i testimoni per risalire all’identità dell’uomo

La donna stava attraversando, probabilmente fuori dalle strisce, tra piazza Martinez e la fermata del bus, verso via Paolo Giacometti. È sopraggiunta una moto e l’ha travolta. Il centauro si è fermato a soccorrere la malcapitata e la ha accompagnata presso un vicino negozio perché potesse sedersi e aspettare l’ambulanza non in mezzo alla strada. Poi, però, si è volatilizzato. Si tratta di un uomo (non di un ragazzo giovane) con gli occhi chiari.

La signora è stata soccorsa dal 118 e portata al San Martino in codice giallo.

