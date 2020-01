Perdita d’acqua in via Gramsci, disagi per la viabilità

20 Gennaio 2020 Cronaca La perdita è avvenuta all'altezza di vico Cuneo e ha sollevato l'asfalto La perdita è cominciata alle 3 di notte e ha allagato parte della strada. Sul posto la polizia locale e tecnici Iren che, però, non hanno ancora trovato il luogo esatto dove il tubo è scoppiato e lo stanno cercando.

