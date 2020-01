L’assessore municipale del Medio Ponente Massimo Romeo: <Nessun atto vandalico, e questo ci tranquillizza: solo un casuale sinistro>

Non era stata vittima di una deliberata volontà di danneggiamento, ma solo di un incidente, di una sfortunata casualità. <Questa mattina – dice l’assessore del Municipio Medio Ponente Massimo Romeo – abbiamo ripristinato la panchina rossa simbolo contro la violenza sulle donne>. Si trova in via Sestri.

