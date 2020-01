Scontro Rossetti-Viale sul mammografo dell’ospedale padre Antero Micone

Secondo il consigliere regionale Pd, lo strumento dell’ospedale di Sestri è <spento perché troppo vecchio>. Per l’assessore Sonia Viale non è spento, viene utilizzato per le mammografie cliniche e sarà presto sostituito con un apparecchio di ultima generazione

Proviamo ad affrontare l’argomento sfoltendo le dichiarazioni dagli acuti politici di una campagna elettorale ormai in pieno svolgimento e con eccessi dialettici da tutte le parti e di limitarci (visto che non dobbiamo fare campagna elettorale a nessuno, a destra o a sinistra che sia) ai fatti denunciati da Pippo Rossetti, consigliere regionale Pd, e smentiti dall’assessore Sonia Viale. Diamo conto, dunque, della polemica in tutte le sue angolazioni.

<Un altro servizio viene cancellato a causa di un macchinario troppo vecchio mai sostituito – dice Rossetti -. Parliamo del Mammografo dell’Antero Micone di Sestri Ponente, che per limiti di età è stato “spento”, mentre la dottoressa competente è stata trasferita a Pontedecimo. E così l’Antero Micone perde un’altra eccellenza riconosciuta a livello cittadino, alla faccia degli annunci della Giunta regionale>

La vice presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale dice che <la notizia è falsa> e risponde così: <Quanto detto dal consigliere Rossetti è stato facilmente smentita dalla direzione dell’Asl3 che ha colto l’occasione per ricordare anche come su tutto il territorio genovese sei mammografi siano stati sostituiti con apparecchiature di ultima generazione. Ed in particolare quello dell’Antero Micone non verrà in alcun modo spostato né è spento”. In particolare, Asl3 spiega che il mammografo sito presso l’ospedale P.A. Micone in nessuna maniera è stato “spento” o sarà spostato; attualmente è – e sarà anche in futuro – dedicato alle mammografie “cliniche” ed è in itinere la sua sostituzione con un mammografo di ultimissima generazione. Al contempo, l’azienda ha proceduto a sostituire e implementare in tutto il territorio genovese ben sei apparecchiature con mammografi di ultimissima generazione tra loro identici nella sostanza e nelle prestazioni, portando l’offerta specifica ad altissimo livello in tutte le delegazioni della città. In particolare, i nuovi mammografi si trovano a levante presso il Palazzo della Salute di Recco, in Valpolcevera presso l’ospedale Gallino, nel Centro Ponente presso il Palazzo della Salute della Fiumara e l’ospedale Villa Scassi, in Valbisagno presso il Palazzo della Salute di Struppa e a ponente presso l’ospedale La Colletta di Arenzano>.

